Девушка выпала из маршрутки под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В городе Ирпень Киевской области во время движения переполненной маршрутки из салона выпала 15-летняя девушка. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
“Инцидент произошел по ул.Садовой. На перекрестке водитель маршрутки „Богдан“, которая была полностью заполнена людьми, сделал поворот налево, а в это время внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего пассажирка выпала на дорогу и получила телесные повреждения”, — говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, случайные свидетели вызвали полицию и скорую на место происшествия. Пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Сейчас открыто уголовное производство по ст.287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Днепре маршрутка врезалась в грузовик, припаркованный на обочине. В результате пострадали трое пассажиров микроавтобуса.