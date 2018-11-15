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Жінка, яка випала з маршрутки під Одесою, померла у лікарні

Жінка, яка випала з маршрутки під Одесою, померла у лікарні

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Жінка, яка випала із переповненої маршрутки №84, померла у лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомили в Одеській обласній клінічній лікарні.

Як розповіли в лікарні, після травмування її без тями доставили до медичного закладу, де прооперували. Постраждала впала в кому, а напередодні померла, так і не прийшовши до тями.

У поліції не виключили перекваліфікації події, зважаючи на смерть жінки.

“Відомості за фактом травмування пасажирки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зважаючи на смерть жінки, статтю можуть перекваліфікувати”, — зазначили у поліції.

Нагадаємо, автотранспорт під керуванням 31-річного водія рухався по маршруту. Під час повороту в одному з сіл Біляївського району під натиском пасажирів, що стояли біля задніх дверей, двері відчинилися. У результаті жінка випала з маршрутки та отримала травми, від яких впала в кому. Автобус було знято з маршруту та поміщено на майданчик тимчасового тримання автотранспорту для подальшого проведення експертиз.

Як повідомляв УНН, у жовтні у Львові з трамваю під час руху випала жінка. Її госпіталізували до лікарні.

У листопаді в Ірпіні під Києвом під час руху переповненої маршрутки з салону випала 15-річна дівчина.

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