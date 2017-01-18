Женщина попала под колеса грузовика в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Павлограде возле перекрестка улиц Днепровская и Комарова спасатели извлекли тело женщины из-под колес грузовика. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Днепропетровской области.
В 12:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости помощи при ДТП возле перекрестка улиц Днепровская и Комарова.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что при переходе проезжей части смертельно травмировали гражданку 1948 года, которая попала под автомобиль марки "КрАЗ"
С привлечением трактора подняли переднюю часть грузовика и с помощью гидравлического домкрата спасатели извлекли тело погибшей и передали работникам "скорой".