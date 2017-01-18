Жінка потрапила під колеса вантажівки на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Павлограді біля перехрестя вулиць Дніпровська та Комарова рятувальники вилучили тіло жінки з-під коліс вантажівки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Дніппропетровській області.
О 12:22 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про необхідність допомоги під час ДТП біля перехрестя вулиць Дніпровська та Комарова.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що під час переходу проїжджої частини смертельно травмовано громадянку 1948 року народження, яка потрапила під автомобіль марки “КРАЗ”
Із залученням трактора було піднято передню частину вантажівки та за допомогою гідравлічного домкрату рятувальники вилучили тіло загиблої та передали працівникам “швидкої”.