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Женщина напала на посетителей супермаркета во Франции с канцелярским ножом

Женщина напала на посетителей супермаркета во Франции с канцелярским ножом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. На юге Франции арестовали женщину, которая ранила двух человек канцелярским ножом в супермаркете, выкрикивая при этом “Аллах Акбар”, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Посетитель супермаркета в приморском городе Ла-Сен-сюр-Мер был ранен в грудь и госпитализирован. Женщина-кассир получила менее серьезные ранения.

Прокурор Бернар Маршал предположил, что подозреваемая имеет психическое заболевание. Ее имя не сообщается. Полиция обыскала ее дом.

"Судя по всему, это отдельный случай, связанный с человеком, который страдает психическим расстройством", - сказал прокурор.

Однако, по его словам, "можно предполагать покушение на убийство и преступление с террористическими мотивам".

Как сообщал УНН, в Финляндии марокканца приговорили пожизненно за резню.

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