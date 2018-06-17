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Жінка напала на відвідувачів супермаркету у Франції з канцелярським ножем

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. На півдні Франції заарештували жінку, яка поранила двох осіб канцелярським ножем у супермаркеті, вигукуючи при цьому “Аллаху Акбар”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Відвідувач супермаркету в приморському місті Ла-Сен-сюр-Мер був поранений у груди і госпіталізований. Жінка-касир отримала менш серйозні поранення.

Прокурор Бернар Маршал припустив, що підозрювана має психічне захворювання. Її ім’я не повідомляють. Поліція обшукала її будинок.

“Судячи з усього, це окремий випадок, пов’язаний із людиною, яка страждає психічним розладом”, — сказав прокурор.

Однак, за його словами, “можна припускати замах на вбивство і злочин із терористичними мотивами”.

Як повідомляв УНН, у Фінляндії марокканця засудили довічно за різанину.

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