Жінка напала на відвідувачів супермаркету у Франції з канцелярським ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На півдні Франції заарештували жінку, яка поранила двох осіб канцелярським ножем у супермаркеті, вигукуючи при цьому “Аллаху Акбар”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Відвідувач супермаркету в приморському місті Ла-Сен-сюр-Мер був поранений у груди і госпіталізований. Жінка-касир отримала менш серйозні поранення.
Прокурор Бернар Маршал припустив, що підозрювана має психічне захворювання. Її ім’я не повідомляють. Поліція обшукала її будинок.
“Судячи з усього, це окремий випадок, пов’язаний із людиною, яка страждає психічним розладом”, — сказав прокурор.
Однак, за його словами, “можна припускати замах на вбивство і злочин із терористичними мотивами”.
Як повідомляв УНН, у Фінляндії марокканця засудили довічно за різанину.