Женщина пыталась вывезти несовершеннолетнего ребенка по поддельным документам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Женщина пыталась вывезти несовершеннолетнего ребенка по поддельным документам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
По данным ГПСУ, 20 июня в пункте пропуска “Порубное” (на границе с Румынией) во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Черновицкого отряда установили, что женщина с ребенком 2014 года рождения имела поддельное разрешение от отца на вывоз несовершеннолетнего ребенка.
Таким образом, в полицию было направлено уведомление об обнаружении признаков правонарушения в. 358 УК Украины “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов”.
Женщину с ребенком передали представителям правоохранительных органов.
Напомним, женщина по поддельным документам пыталась вывезти в Российскую Федерацию 8-месячного ребенка.