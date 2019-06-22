Женщина пыталась вывезти несовершеннолетнего ребенка по поддельным документам

По данным ГПСУ, 20 июня в пункте пропуска “Порубное” (на границе с Румынией) во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Черновицкого отряда установили, что женщина с ребенком 2014 года рождения имела поддельное разрешение от отца на вывоз несовершеннолетнего ребенка.

Таким образом, в полицию было направлено уведомление об обнаружении признаков правонарушения в. 358 УК Украины “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов”.

Женщину с ребенком передали представителям правоохранительных органов.

Напомним, женщина по поддельным документам пыталась вывезти в Российскую Федерацию 8-месячного ребенка.