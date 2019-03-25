Жінка намагалась вивезти до РФ 8-місячну дитину за підробленими документами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вчора, 24 березня, прикордонники під час прикордонного контролю потягу “Харків-Москва” виявили жінку, що слідувала до Росії разом з 8-місячною дитиною на руках за підробленими документами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Східного регіонального Управління ДПСУ.
“Так, під час здійснення прикордонного контролю потягу „Харків-Москва“ прикордонниками було виявлено 42-річну жінку, що слідувала до Росії разом з 8-місячною дитиною на руках. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що свідоцтво про народження дівчинки є підробним, окрім того у громадянки не було при собі згоди на вивіз дитини за кордон від батька або свідоцтва одинокої матері”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом було поінформовано представників Національної поліції про ознаки можливого кримінального правопорушення ст.358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). Жінку разом із дитиною передано до правоохоронних органів.
Нагадаємо, спробі незаконного вивезення двох дітей за кордон завадили прикордонники Мостиського та Чернівецького загонів у пунктах пропуску “Шегині” та “Порубн”.