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За підробленими документами з України намагалися вивезти двох дітей

За підробленими документами з України намагалися вивезти двох дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Спробі незаконного вивезення двох дітей за кордон завадили прикордонники Мостиського та Чернівецького загонів у пунктах пропуску "Шегині" та "Порубн". Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Сьогодні вночі та вчора вдень вивезти дітей намагалися мами, які для перевірки документів на дітей 2016 та 2015 років народження надали прикордонникам доручення на їх виїзд за кордон з ознаками підробки.

Жінок разом з дітьми та повідомлення про виявлення ознак правопорушень, передбачених ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів" передано до Національної поліції.

Як повідомляв УНН, жінка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон хлопчика

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