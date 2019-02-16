По поддельным документам из Украины пытались вывезти двух детей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Попытке незаконного вывоза двух детей за границу помешали пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов в пунктах пропуска "Шегини" и "Порубное". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня ночью и вчера днем вывезти детей пытались мамы, для проверки документов на детей 2016 и 2015 рождения предоставили пограничникам поручения на их выезд за границу с признаками подделки.
Женщин вместе с детьми и сообщения об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" передано в Национальной полиции.
Как сообщал УНН, женщина по поддельным документам пыталась вывезти за границу мальчика.