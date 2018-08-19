Жінка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прикордонники затримали жінку, яка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон 11-річного хлопчика. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Наша 35-річна співвітчизниця прямувала із хлопчиною 2007 року народження до сусідньої країни через пункт пропуску „Тиса“, що на українсько-угорському кордоні. У ході перевірки документів з’ясувалось, що дозвіл батька на вивіз дитини за кордон, виданий Генеральним консульством України в Барселоні — підроблений. Адже на момент видачі згоди, батько перебував на території України та за її межі ніколи не виїжджав”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) проінформовано представників Національної поліції. Жінка разом із дитиною змушена була залишитися на території України.
Нагадаємо, жінка, яка проживає у Хмельницькому, вирішила підзаробити на своїх двох дітях і здати їх в оренду за 15 тисяч гривень для жебракування.