Женщина пыталась вывезти в РФ 8-месячного ребенка по поддельным документам

"Так, при осуществлении пограничного контроля поезда "Харьков-Москва" пограничниками было обнаружено 42-летнюю женщину, которая следовала в Россию вместе с 8-месячным ребенком на руках. Во время проверки документов правоохранители установили, что свидетельство о рождении девочки поддельное, кроме того у гражданки не было при себе согласия на вывоз ребенка за границу от отца или свидетельства одинокой матери", - говорится в сообщении.

По данному факту были проинформированы представители Национальной полиции о признаках возможного уголовного преступления ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Женщина вместе с ребенком переданы в правоохранительные органы.

Напомним, попытке незаконного вывоза двух детей за границу помешали пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов в пунктах пропуска "Шегини" и "Порубное".



