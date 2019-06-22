Жінка намагалась вивезти неповнолітню дитину за підробленими документами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Жінка намагалась вивезти неповнолітню дитину за підробленими документами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
За даними ДПСУ, 20 червня у пункті пропуску “Порубне” (на кордоні з Румунією) під час заходів прикордонного контролю військовослужбовці Чернівецького загону встановили, що жінка з дитиною 2014 року народження мала підроблений дозвіл від батька на вивіз неповнолітньої дитини.
Таким чином, до поліції було направлено повідомлення про виявлення ознак правопорушення ст. 358 КК України “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів”.
Жінку з дитиною передано представникам правоохоронних органів.
Нагадаємо, жінка за підробленими документами намагалась вивезти до Російської Федерації 8-місячну дитину.