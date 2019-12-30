Женщина в Киевской области продавала наркотики школьникам

"В одной из школ Белой Церкви работники полиции получили вызов о непонятном странном поведеним учеников старших классов. Как выяснилось, школьники употребляли насвай - на законодательном уровне не запрещенный наркотик", - указали в полиции.

Полицейские установили личность человека, который занимается продажей такого "удовольствия" детям.

"Ею оказалась 47-летняя местная жительница. В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские обнаружили гранулированное вещество зеленого цвета. Изъятое вещественное доказательство помещено в специальный пакет и направлено в НИЭКЦ МВД в городе Киеве", - добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка. Полиция выясняет пути происхождения изъятой смеси.

Напомним, херсонца задержали за сбыт амфетамина.