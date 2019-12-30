Жінка на Київщині продавала наркотики школярам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Поліція Київщини вилучила у жительки Білої Церкви наркотичну суміш, яку жінка продавала школярам. Про це УНН повідомили в пресслужбі поліції області.
"В одній зі шкіл Білої Церкви працівники поліції отримали виклик про незрозумілу дивну поведінку учнів старших класів. Як з’ясувалось, школярі вживали насвай – на законодавчому рівні не заборонений наркотик", - вказали у поліції.
Поліцейські встановили особу, яка займається продажем такого "задоволення" дітям.
"Нею виявилась 47-річна місцева жителька. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисниці поліцейські виявили гранульовану речовину зеленого кольору. Вилучений речовий доказ поміщено до спеціального пакету та направлено до НДЕКЦ МВС в місті Києві", - додали у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває перевірка. Поліція з’ясовує шляхи походження вилученої суміші.
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