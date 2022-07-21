Жертвами войны рф против Украины стали уже 358 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Уже 358 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, пишет УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
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"По состоянию на утро 21 июля 2022 года более 1039 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 358 детей погибли и более 681 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 361, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 20 июля в результате массового обстрела врагом города Харьков погиб 13-летний мальчик, 15-летняя девочка получила ранения.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 19 июня в результате артиллерийских обстрелов села Ивановка Изюмского района Харьковской области получила ранение 16-летняя девушка.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.