Жертвами війни рф проти України стали вже 358 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Уже 358 дітей загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні, пише УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.
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"Станом на ранок 21 липня 2022 року більше ніж 1039 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинуло та понад 681 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 20 липня внаслідок масового обстрілу ворогом міста Харків загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.
Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня внаслідок артилерійських обстрілів села Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.