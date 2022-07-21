Жертвами війни рф проти України стали вже 358 дітей

Цитата

"Станом на ранок 21 липня 2022 року більше ніж 1039 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинуло та понад 681 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 20 липня внаслідок масового обстрілу ворогом міста Харків загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня внаслідок артилерійських обстрілів села Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.