Жертвами атаки РФ на Киев стали уже 20 человек

Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайны

Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак

Каллас в ответ на атаки рф инициирует новые санкции ЕС против организаций, поддерживающих российский ВПК

Украинские беспилотники атаковали Кстовский НПЗ - один из крупнейших в россии, завод горит

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Число погибших и раненых в Киеве возросло

Удар по подстанции скорой помощи в Киеве: пятеро медиков ранены, один в тяжелом состоянии

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