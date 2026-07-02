Жертвами атаки РФ на Киев стали уже 20 человек
Киев • УНН
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил об увеличении числа жертв ночной атаки РФ до 20. Удары пришлись на жилой сектор, поиски пропавших продолжаются.
Фото: Андрей Ходьков
Число погибших в результате атаки РФ в ночь на 2 июля увеличилось до 20, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в соцсетях, пишет УНН.
К сожалению, число жертв сегодняшней атаки возросло. На данный момент известно о 20 погибших
По его словам, враг во время ночной атаки применил широкий спектр вооружения, большинство ударов пришлось на жилой сектор.
"Есть киевляне, чья судьба пока неизвестна. Продолжаются поиски", - указывал он.
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