Женское движение призывает изменить статью уголовного кодекса Грузии об изнасиловании

Женское движение призывает изменить юридическое определение изнасилования в Грузии. Правозащитники считают, что оно должно основываться не на концепции изнасилования как принудительного полового акта, а на концепции полового акта без согласия, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия"

В действующей редакции изнасилованием считается половое сношение с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

Правозащитники указывают, что нынешнее постановление оставляет безнаказанными многие факты сексуального насилия. Получается, что вне состава преступления оказываются случаи, когда жертва выражает несогласие невербально - жестами, плачем, принятием защитной позиции и тому подобное.

Женское движение настаивает, чтобы изнасилование определялось в соответствии со Стамбульской конвенцией как "проникновение сексуального характера в тело жертвы без ее согласия". При этом согласие должно быть определено как свободное, добровольное и настоящее. Отсутствие согласия должно быть доказано путем изучения контекста и обстоятельств.

"Сексуальное насилие в Грузии - самая скрытая форма гендерного насилия. Грузинское законодательство, между тем, не учитывает международные стандарты и передовой опыт. На протяжении лет "Женское движение" требует изменить устаревшее определение изнасилования (статья 137 УК Грузии)", - говорится в заявлении.

В январе-декабре 2023 года в Грузии было зарегистрировано 204 факта изнасилования, предусмотренных статьей 137 УК. Из них раскрыто 153 преступления. За аналогичный период 2022 года - зарегистрировано 176 фактов изнасилования, из них было раскрыто 123.