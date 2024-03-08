Жіночий рух закликає змінити статтю кримінального кодексу Грузії про зґвалтування
Київ • УНН
Жіночий рух у Грузії закликає внести зміни до визначення зґвалтування у Кримінальному кодексі, вимагаючи, щоб воно базувалося на концепції статевого акту без згоди, а не примусового сексуального акту, щоб воно відповідало міжнародним стандартам і дозволяло краще реагувати на випадки сексуального насильства.
Жіночий рух закликає змінити юридичне визначення зґвалтування у Грузії. Правозахисники вважають, що вона має ґрунтуватись не на концепції зґвалтування як примусового статевого акту, а на концепції статевого акту без згоди, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія"
У чинній редакції згвалтуванням вважається статеві зносини із застосуванням насильства, загроз або з використанням безпорадного стану потерпілої. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від шести до восьми років.
Правозахисники вказують, що нинішня ухвала залишає безкарними багато фактів сексуального насильства. Виходить, що поза складом злочину виявляються випадки, коли жертва висловлює незгоду невербально – жестами, плачем, прийняттям захисної позиції тощо.
Жіночий рух наполягає, щоб зґвалтування визначалося відповідно до Стамбульської конвенції як "проникнення сексуального характеру в тіло жертви без її згоди". При цьому згода має бути визначена як вільна, добровільна та справжня. Відсутність згоди має бути доведено шляхом вивчення контексту та обставин.
"Сексуальне насильство в Грузії – найприхованіша форма ґендерного насильства. Грузинське законодавство, між тим, не враховує міжнародні стандарти та передовий досвід. Упродовж років "Жіночий рух" вимагає змінити застаріле визначення зґвалтування (стаття 137 КК Грузії)", — йдеться у заяві.
У січні-грудні 2023 року в Грузії було зареєстровано 204 факти згвалтування, передбачених статтею 137 КК. З них розкрито 153 злочини. За аналогічний період 2022 року – зареєстровано 176 фактів зґвалтування, з них було розкрито 123.