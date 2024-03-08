Жіночий рух закликає змінити статтю кримінального кодексу Грузії про зґвалтування

Жіночий рух у Грузії закликає внести зміни до визначення зґвалтування у Кримінальному кодексі, вимагаючи, щоб воно базувалося на концепції статевого акту без згоди, а не примусового сексуального акту, щоб воно відповідало міжнародним стандартам і дозволяло краще реагувати на випадки сексуального насильства.