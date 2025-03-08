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"Женщины против режима": в трех городах Грузии состоятся протестные акции

Киев • УНН

 • 22018 просмотра

В Тбилиси, Батуми и Кутаиси проходят акции протеста "Женщины против режима". Протестующие выступают против заключения журналистки Мзии Амаглобели и требуют соблюдения Конституции.

"Женщины против режима": в трех городах Грузии состоятся протестные акции

Протестные акции "Женщины против режима" состоятся сегодня в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Организаторами выступают неправительственные организации, которые занимаются вопросами равенства, прав женщин и помогают жертвам гендерного насилия. Они ежегодно проводят митинги, посвященные острым социально-политическим темам в Международный женский день.

Сегодня протестуют против "режима, который бросает невинных людей в тюрьму, игнорирует Конституцию, пытает мирных протестующих и каждый день ввергает страну в еще более глубокий кризис".

Женщины выйдут на улицы от имени Мзии Амаглобели – основательницы и редактора популярных онлайн-изданий Batumelebi/Netgazeti, которая оказалась за решеткой из-за пощечины высокопоставленному полицейскому, который, по словам журналистки, оскорбил ее.

"Впервые в Грузии мы встречаем этот день вместе с женщинами-политзаключенными. Сегодня Мзия Амаглобели – жертва авторитарного режима и символ борьбы за свободу. Вместе с ней другие женщины не мирятся с авторитаризмом и полицейским режимом, который установился в Грузии", — говорится в заявлении организаторов на странице мероприятия в Facebook.

100 дней протестов в Грузии: почему тысячи людей снова вышли на улицы07.03.25, 21:15 • 22900 просмотров

Антонина Туманова

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