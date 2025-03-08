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"Жінки проти режиму": у трьох містах Грузії відбудуться протестні акції

Київ • УНН

 • 22043 перегляди

У Тбілісі, Батумі та Кутаїсі проходять акції протесту "Жінки проти режиму". Протестувальники виступають проти ув'язнення журналістки Мзії Амаглобелі та вимагають дотримання Конституції.

"Жінки проти режиму": у трьох містах Грузії відбудуться протестні акції

Протестні акції "Жінки проти режиму" відбудуться сьогодні у Тбілісі, Батумі та Кутаїсі, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Організаторами виступають неурядові організації, які займаються питаннями рівності, прав жінок та допомагають жертвам ґендерного насильства. Вони щорічно проводять мітинги, присвячені гострим суспільно-політичним темам у Міжнародний жіночий день.

Сьогодні протестуватимуть проти "режиму, який кидає невинних людей у ​​в'язниці, ігнорує Конституцію, катує мирних протестувальників і щодня вкидає країну в ще глибшу кризу".

Жінки вийдуть на вулиці від імені Мзії Амаглобелі – засновниці та редактора популярних онлайн-видань Batumelebi/Netgazeti, яка опинилася за ґратами через ляпас високопоставленому поліцейському, який, за словами журналістки, образив її.

"Вперше у Грузії ми зустрічаємо цей день разом із жінками-політв'язнями. Сьогодні Мзія Амаглобелі – жертва авторитарного режиму та символ боротьби за свободу. Разом з нею та інші жінки не миряться з авторитаризмом та поліцейським режимом, який встановився в Грузії", — йдеться у заяві організаторів на сторінці заходу у Facebook.

100 днів протестів у Грузії: чому тисячі людей знову вийшли на вулиці07.03.25, 21:15 • 23038 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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