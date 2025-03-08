"Жінки проти режиму": у трьох містах Грузії відбудуться протестні акції
Київ • УНН
У Тбілісі, Батумі та Кутаїсі проходять акції протесту "Жінки проти режиму". Протестувальники виступають проти ув'язнення журналістки Мзії Амаглобелі та вимагають дотримання Конституції.
Протестні акції "Жінки проти режиму" відбудуться сьогодні у Тбілісі, Батумі та Кутаїсі, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
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Організаторами виступають неурядові організації, які займаються питаннями рівності, прав жінок та допомагають жертвам ґендерного насильства. Вони щорічно проводять мітинги, присвячені гострим суспільно-політичним темам у Міжнародний жіночий день.
Сьогодні протестуватимуть проти "режиму, який кидає невинних людей у в'язниці, ігнорує Конституцію, катує мирних протестувальників і щодня вкидає країну в ще глибшу кризу".
Жінки вийдуть на вулиці від імені Мзії Амаглобелі – засновниці та редактора популярних онлайн-видань Batumelebi/Netgazeti, яка опинилася за ґратами через ляпас високопоставленому поліцейському, який, за словами журналістки, образив її.
"Вперше у Грузії ми зустрічаємо цей день разом із жінками-політв'язнями. Сьогодні Мзія Амаглобелі – жертва авторитарного режиму та символ боротьби за свободу. Разом з нею та інші жінки не миряться з авторитаризмом та поліцейським режимом, який встановився в Грузії", — йдеться у заяві організаторів на сторінці заходу у Facebook.
100 днів протестів у Грузії: чому тисячі людей знову вийшли на вулиці07.03.25, 21:15 • 23038 переглядiв