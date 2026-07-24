Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса впервые показала новорожденного сына

Вторая леди США Уша Вэнс опубликовала первые семейные фотографии после рождения четвертого ребенка, впервые показав новорожденного сына Алека. Об этом говорится в сообщении соцсети X, передает УНН.

Уша Вэнс поблагодарила за поздравления и отметила, что их семья привыкает к новой жизни уже в составе шести человек.

Спасибо всем за теплые пожелания, пока мы привыкаем к жизни семьей из шести человек. Знакомьтесь, Алек — и наслаждайтесь нашими попытками сделать приличное семейное фото с четырьмя детьми