Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса впервые показала новорожденного сына
Киев • УНН
Уша Вэнс опубликовала первые семейные фото после рождения четвертого ребенка. Семья привыкает к жизни в составе шести человек.
Вторая леди США Уша Вэнс опубликовала первые семейные фотографии после рождения четвертого ребенка, впервые показав новорожденного сына Алека. Об этом говорится в сообщении соцсети X, передает УНН.
Детали
Уша Вэнс поблагодарила за поздравления и отметила, что их семья привыкает к новой жизни уже в составе шести человек.
Спасибо всем за теплые пожелания, пока мы привыкаем к жизни семьей из шести человек. Знакомьтесь, Алек — и наслаждайтесь нашими попытками сделать приличное семейное фото с четырьмя детьми
На опубликованных снимках Уша Вэнс и вице-президент США Джей Ди Вэнс позируют вместе с четырьмя детьми, среди которых и новорожденный Алек.
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша 20.07.26, 14:54 • 77467 просмотров