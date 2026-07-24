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Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса впервые показала новорожденного сына

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Уша Вэнс опубликовала первые семейные фото после рождения четвертого ребенка. Семья привыкает к жизни в составе шести человек.

Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса впервые показала новорожденного сына

Вторая леди США Уша Вэнс опубликовала первые семейные фотографии после рождения четвертого ребенка, впервые показав новорожденного сына Алека. Об этом говорится в сообщении соцсети X, передает УНН.

Детали

Уша Вэнс поблагодарила за поздравления и отметила, что их семья привыкает к новой жизни уже в составе шести человек.

Спасибо всем за теплые пожелания, пока мы привыкаем к жизни семьей из шести человек. Знакомьтесь, Алек — и наслаждайтесь нашими попытками сделать приличное семейное фото с четырьмя детьми

- написала она.

На опубликованных снимках Уша Вэнс и вице-президент США Джей Ди Вэнс позируют вместе с четырьмя детьми, среди которых и новорожденный Алек.

Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша 20.07.26, 14:54 • 77467 просмотров

Андрей Тимощенков

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