татьяна навка, жена пресс-секретаря главы кремля владимира путина дмитрия пескова, подала иск, направленный на отмену санкций Европейского Союза, наложенных на нее из-за войны в Украине, согласно деталям, опубликованным на веб-сайте ЕС, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

навка, бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию, в июне 2022 года была внесена в санкционный список ЕС, направленный против людей из-за действий москвы в Украине. Дочь пескова елизавета и сын николай были включены в этот же список.

В то время Брюссель заявил, что санкции, которые включали запрет на въезд в ЕС и финансовые ограничения, были введены "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Детали, опубликованные на веб-сайте ЕС EUR-Lex, свидетельствуют о том, что 51-летняя навка, родившаяся в советской Украине, но являющаяся гражданкой россии, сейчас стремится отменить санкции против нее через Суд ЕС.

В заявлении говорится, что она утверждает, что причина ограничений в отношении нее не была надлежащим образом изложена, что были допущены ошибки в праве и оценке фактических данных, а также что ЕС не смог доказать достаточной связи между ней и заявленной целью своих санкций.

навка требует от Совета Европейского Союза возмещения материального ущерба, ущерба, нанесенного ее репутации, и другого нематериального ущерба на общую сумму чуть более 2 миллионов евро (2,3 миллиона долларов), как отмечается в том же документе.

Другая официальная база данных ЕС показывает, что екатерина игнатова, жена сергея чемезова, главы государственной оборонно-промышленной корпорации "ростех", пытается отменить санкции ЕС против нее тем же юридическим путем.

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