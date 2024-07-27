В Киеве и Киевской области ожидается гроза до конца суток 27 июля. Укргидрометцентр объявил І уровень опасности (желтый) из-за неблагоприятных метеорологических условий.
В ближайший час, с удержанием до конца суток 27 июля, в столице и области ожидается гроза. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГВА.
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"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице. В ближайший час, с удержанием до конца суток 27 июля, в столице ожидается гроза", - сообщили в КГВА.
В Укргидрометцентре предупредили, что объявлен І уровень опасности, желтый. Также гроза ожидается и на Киевщине.
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