Жатва-2023: Украина собрала почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур
Киев • УНН
Украинские аграрии собрали почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур, среди которых больше всего кукурузы, пшеницы и ячменя. Лидерами по сбору зерновых являются Винницкая, Полтавская и Черкасская области.
По состоянию на 8 декабря украинские аграрии собрали почти 78 млн т нового урожая зерновых и масличных культур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 10,433 млн га при урожайности 54,7 ц/га. Всего уже намолочено более 57,57 млн т зерна.
Украинские аграрии по состоянию на 8 декабря намолотили:
- 26,882 млн т кукурузы с 3,52 млн га (урожайность - 76,4 ц/га),
- 22,478 млн т пшеницы с 4,694 млн га (урожайность - 47,9 ц/га),
- 5,909 млн т ячменя с более 1,504 млн га (урожайность - 39,3 ц/га)
- 399,5 тыс. т гороха со 154,4 тыс. га (урожайность - 25,9 ц/га).
- 180 тыс. т проса с 79,5 тыс. га (урожайность - 22,6 ц/га).
Также собрано 207,4 тыс. гречихи со 139,7 тыс. га (урожайность - 14,8 ц/га).
Дополнение
Лидерами по сбору зерновых являются аграрии Винницкой области, которые намолотили более 5 млн т зерна. В тройке лидеров Полтавщина и Черкасщина, где собрано в каждом регионе более 4 млн т зерна.
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Отмечается, что в Украине по состоянию на 8 декабря собрано 20,723 млн т масличных культур с 8,215 млн га. Подсолнечника уже собрано 11,94 млн т семян с более 5,014 млн га (урожайность - 23,8 ц/га). Сои намолочено 4,778 млн т с более 1,804 млн га (урожайность - 26,5 ц/га). Рапса намолочено 4,005 млн т с 1,396 млн га (урожайность - 28,7 ц/га).
Кроме того, по состоянию на 8 декабря в Украине уже накопано свыше 11,569 млн т сахарной свеклы с 244,6 тыс. га при урожайности 473 ц/га.
Напомним
Международная морская организация приняла резолюцию в поддержку усилий Украины на Черном море, включая восстановление судоходства и "зернового коридора", по которому уже перевезено более 7 миллионов тонн грузов, что имеет решающее значение для украинской экономики и рабочих мест.
Жатва-2023: Украина собрала почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур
Украинские аграрии собрали почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур, среди которых больше всего кукурузы, пшеницы и ячменя. Лидерами по сбору зерновых являются Винницкая, Полтавская и Черкасская области.
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