Жара спадает, но не везде: какой будет погода в Украине в пятницу
Киев • УНН
11 июля в Украине ожидается переменная облачность. На Левобережье возможны кратковременные дожди и грозы, тогда как на остальной территории осадков не будет. Температура воздуха будет колебаться от 18-23° на западе до 35-38° на востоке и юго-востоке.
В пятницу, 11 июля, в Украине преимущественно ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем на Левобережье неустойчивую погоду с дождями летнего характера будут обуславливать атмосферные фронты. В целом сохранится жаркая погода с сильной жарой на востоке и юго-востоке, однако в западных областях с ощутимым снижением температуры.
На Левобережье местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный (в восточных областях юго-восточный), 7-12 м/с. Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях 18-23°; на востоке и юго-востоке страны днем сильная жара 35-38°; на остальной территории 24-29°
В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 25-27°.
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