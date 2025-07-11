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Спека спаде, але не всюди: якою буде погода в Україні у п'ятницю

Київ • УНН

 • 890 перегляди

11 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На Лівобережжі можливі короткочасні дощі та грози, тоді як на решті території опадів не буде. Температура повітря коливатиметься від 18-23° на заході до 35-38° на сході та південному сході.

Спека спаде, але не всюди: якою буде погода в Україні у п'ятницю

У п'ятницю, 11 липня, в Україні здебільшого очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень на Лівобережжі нестійку погоду з дощами літнього характеру зумовлюватимуть атмосферні фронти. Загалом утримається жарка погода із сильною спекою на сході та південному сході, проте в західних областях з відчутним зниженням температури.

На Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний (у східних областях південно-східний), 7-12 м/с. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях 18-23°; на сході та південному сході країни вдень сильна спека 35-38°; на решті території 24-29°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 25-27°.

Всесвітній день шашлику, Міжнародний день ефірних олій: що ще відзначити 11 липня11.07.25, 06:30 • 1196 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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