Жар-птица из Тернополя украсила елку британского правительства

Эксклюзив
10:58 • 11163 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 13232 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 16251 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 13513 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 13054 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 12035 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 45358 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 63254 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31834 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 51198 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 13592 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 12418 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 12744 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 11281 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 12832 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
10:58 • 11163 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 45358 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 33172 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 63254 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 51198 просмотра
Актуальные люди
Прокудин Александр Сергеевич
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Папа Лев XIV
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Сумская область
Днепропетровская область
Франция
Харьковская область
УНН Lite
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 6062 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 11347 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 12813 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 19116 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 30580 просмотра
Жар-птица из Тернополя украсила елку британского правительства

Киев • УНН

 • 128 просмотра

На Даунинг-стрит, возле офиса главы британского правительства, установили рождественскую елку, которую украшает изготовленная в Тернополе жар-птица. Эта игрушка является особым изделием украинских мастеров.

Жар-птица из Тернополя украсила елку британского правительства
Фото: Посольство Великобритании в Украине

Изготовленная собственноручно в Тернополе жар-птица оказалась в центре праздничного декора резиденции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Великобритании в Украине.

Детали

На Даунинг-стрит, возле офиса главы британского правительства Кира Стармера установили рождественскую елку, на самой верхушке которой находится особое изделие украинских мастеров.

Присмотритесь внимательнее к дереву на Даунинг-стрит, и вы найдете маленький кусочек Украины - Жар-птицу - на самой верхушке елки изготовили в Тернополе

 - говорится в сообщении.

Напомним

Украина празднует Рождество 25 декабря, но выходного дня не предвидится из-за военного положения. Праздник имеет глубокие семейные традиции, включая 12 постных блюд на Сочельник, главным из которых является кутья.

Алла Киосак

Новый год
Военное положение
Кир Стармер
Великобритания
Украина
Тернополь