Жар-птица из Тернополя украсила елку британского правительства
Киев • УНН
На Даунинг-стрит, возле офиса главы британского правительства, установили рождественскую елку, которую украшает изготовленная в Тернополе жар-птица. Эта игрушка является особым изделием украинских мастеров.
Изготовленная собственноручно в Тернополе жар-птица оказалась в центре праздничного декора резиденции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Великобритании в Украине.
Детали
На Даунинг-стрит, возле офиса главы британского правительства Кира Стармера установили рождественскую елку, на самой верхушке которой находится особое изделие украинских мастеров.
Присмотритесь внимательнее к дереву на Даунинг-стрит, и вы найдете маленький кусочек Украины - Жар-птицу - на самой верхушке елки изготовили в Тернополе
Напомним
Украина празднует Рождество 25 декабря, но выходного дня не предвидится из-за военного положения. Праздник имеет глубокие семейные традиции, включая 12 постных блюд на Сочельник, главным из которых является кутья.