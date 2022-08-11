"Зерновой коридор": из украинских портов удалось вывезти около 375 тысяч тонн агропродукции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Из украинских портов “зерновым коридором” удалось вывезти около 375 тысяч тонн зерновых грузов и других продуктов питания. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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“С начала августа морским гуманитарным коридором из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный был осуществлен переход 12 судов в Средиземное море. Всего гуманитарным коридором из украинских портов было вывезено около 375 тысяч тонн зерновых и других продуктов питания. Препятствий прохождению судов не обнаружено”, – сказал Громов.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в рамках "зернового соглашения" 11 судов направляются к покупателям в семи странах.