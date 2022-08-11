“Зерновий коридор”: з українських портів вдалося вивезти близько 375 тисяч тонн агропродукції

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“З початку серпня морським гуманітарним коридором з українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний було здійснено перехід 12 суден в Середземне море. Всього гуманітарним коридором з українських портів було вивезено близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів харчування. Перешкод проходження суден не виявлено”, – сказав Громов.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у межах "зернової угоди" 11 суден прямують до покупців у семи країнах.