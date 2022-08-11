“Зерновий коридор”: з українських портів вдалося вивезти близько 375 тисяч тонн агропродукції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. З українських портів “зерновим коридором” вдалося вивезти близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів харчування. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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“З початку серпня морським гуманітарним коридором з українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний було здійснено перехід 12 суден в Середземне море. Всього гуманітарним коридором з українських портів було вивезено близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів харчування. Перешкод проходження суден не виявлено”, – сказав Громов.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у межах "зернової угоди" 11 суден прямують до покупців у семи країнах.