"Зерновой коридор": из украинских портов вышел второй караван с продовольствием

"Только что из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван с украинским продовольствием – 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы", – говорится в сообщении.

Детали

Четыре балкера – MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND – имеют на борту почти 170 тысяч тонн агропродукции.

Напомним

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и россия отдельно) о безопасном экспорте зерна из украинских портов, которые российские оккупанты заблокировали после полномасштабного вторжения.

Первое судно в рамках "зернового соглашения" вышло из порта Одессы 1 августа. Это было судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Оно везет 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан. 3 августа судно успешно проинспектировали возле Стамбула.

5 августа еще три судна с кукурузой покинули украинские порты.