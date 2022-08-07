"Зерновий коридор": з українських портів вийшов другий караван із продовольством
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З портів Одеса та Чорноморськ вийшов другий караван з українським продовольством. Про це у Telegram повідомило Міністерство інфраструктури України, інформує УНН.
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"Щойно з портів Одеса та Чорноморськ вийшов другий караван з українським продовольством – 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Чотири балкери – MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND – мають на борту майже 170 тисяч тонн агропродукції.
The second caravan of s have sailed from Ukrainian ports. 4 bulk carriers MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY & RIVA WIND have almost 170,000 tons of agricultural products on board. pic.twitter.com/foPeXMQFzA— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 7, 2022
Нагадаємо
22 липня Україна, ООН, Туреччина та росія підписали угоду (україна і росія окремо) про безпечний експорт зерна з українських портів, які російські окупанти заблокували після повномасштабного вторгнення.
Перше судно у межах "зернової угоди" вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це було судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Воно везе 26 тисяч тонн кукурудзи до Лівану. 3 серпня судно успішно проінспектували біля Стамбула.
5 серпня ще три судна з кукурудзою покинули українські порти.