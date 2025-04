"Зерновий коридор": з українських портів вийшов другий караван із продовольством

Цитата

"Щойно з портів Одеса та Чорноморськ вийшов другий караван з українським продовольством – 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Чотири балкери – MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND – мають на борту майже 170 тисяч тонн агропродукції.

Нагадаємо

22 липня Україна, ООН, Туреччина та росія підписали угоду (україна і росія окремо) про безпечний експорт зерна з українських портів, які російські окупанти заблокували після повномасштабного вторгнення.

Перше судно у межах "зернової угоди" вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це було судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Воно везе 26 тисяч тонн кукурудзи до Лівану. 3 серпня судно успішно проінспектували біля Стамбула.

5 серпня ще три судна з кукурудзою покинули українські порти.