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"Зерновой коридор": два из четырех кораблей сегодня уже зашли в украинский порт

Киев • УНН

 • 660629 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Два из четырех кораблей зашли в украинский порт и загружаются пшеницей. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Зерновой коридор": два из четырех кораблей сегодня уже зашли в украинский порт

Цитата

"Корабли идут к нам, идут именно на загрузку. Сегодня уже четыре корабля должны зайти, два из них уже, на сколько мне известно, есть в одном из портов, они загружаются украинской пшеницей, и после этой процедуры должны идти уже по определенному маршруту", - рассказал Братчук.

Дополнение

Сегодня, 18 августа, в Минобороны Турции сообщали, что "зерновым коридором" из порта в Украине отправилось еще одно судно - с грузом кукурузы, еще 4 корабля должны были отправиться в украинские порты.

Контекст

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, что заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

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