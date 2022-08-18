"Зерновой коридор": два из четырех кораблей сегодня уже зашли в украинский порт

Цитата

"Корабли идут к нам, идут именно на загрузку. Сегодня уже четыре корабля должны зайти, два из них уже, на сколько мне известно, есть в одном из портов, они загружаются украинской пшеницей, и после этой процедуры должны идти уже по определенному маршруту", - рассказал Братчук.

Дополнение

Сегодня, 18 августа, в Минобороны Турции сообщали, что "зерновым коридором" из порта в Украине отправилось еще одно судно - с грузом кукурузы, еще 4 корабля должны были отправиться в украинские порты.

Контекст

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, что заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.