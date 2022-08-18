"Зерновий коридор": два з чотирьох кораблів сьогодні вже зайшли в український порт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Два з чотирьох кораблів зайшли в український порт та завантажуються пшеницею. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Кораблі йдуть до нас, йдуть саме на завантаження. Сьогодні вже чотири кораблі мають зайти, два з них вже, на скільки мені відомо, є в одному з портів, вони завантажуються українською пшеницею, і після цієї процедури мають йти вже по визначеному маршруту», - розповів Братчук.
Доповнення
Сьогодні, 18 серпня, у Міноборони Туреччини повідомляли, що "зерновим коридором" з порту в Україні вирушило ще одне судно - з вантажем кукурудзи, ще 4 кораблі мали вирушити до українських портів.
Контекст
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.