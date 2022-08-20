"Зерновым коридором" из Украины отправились еще два судна
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Еще два судна с сельхозпродукцией на утро 20 августа отправились из портов Одесской области в рамках "зернового" соглашения, сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства обороны Турции.
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"В рамках отгрузки зерна еще два корабля вышли из украинского порта "Черноморск", - сообщили в МО Турции в Twitter.
Детали
Кроме того, указано, что на севере Стамбула также будут досмотрены 2 корабля, которые прибывают из Украины и направляются в Украину.
19 августа министр инфраструктуры Александр Кубраков отмечал в Facebook, что 10 судов загружались и готовились к выходу из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Также есть более 40 заявок на заход в украинские порты.
За время действия «зерновой инициативы» из трех портов Великой Одессы уже отправлено 25 судов. На их борту 630 тысяч тонн агропродукции.
Дополнение
Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, что заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.
Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.