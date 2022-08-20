"Зерновим коридором" з України вирушили ще два судна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ще два судна з сільгосппродукцією на ранок 20 серпня вирушили з портів Одещини у межах "зернової" угоди, повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства оборони Туреччини.
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"У межах відвантаження зерна ще два кораблі вийшли з українського порту "Чорноморськ", - повідомили у МО Туреччини у Twitter.
Деталі
Окрім того вказано, що на півночі Стамбула також будуть доглянуті 2 кораблі, які прибувають з України та прямують до України.
19 серпня міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначав у Facebook, що 10 суден завантажувалися та готувалися до виходу з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Також є понад 40 заявок на захід до українських портів.
За час дії «зернової ініціативи» з трьох портів Великої Одеси вже відправлено 25 суден. На їх борту 630 тисяч тонн агропродукції.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.
Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.