"Зерновая инициатива": из портов Одессы вышли 4 судна из 129 тыс. тонн продовольствия

Детали

Из портов Великой Одессы вышли 4 судна из 129 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Среди них балкер INCE ATLANTIC из 44 тыс. тонн пшеницы для Кении. Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны. Также Кения в перечне стран, в которых поедет гуманитарная пшеница от Украины в рамках программы Grain From Ukraine.

Напомним

Украина экспортировала уже 14,2 млн. тонн агропродукции “зерновым коридором”, за двое суток из украинских портов на Черном море вышли еще семь судов.