"Зерновая инициатива": из портов Одессы вышли 4 судна из 129 тыс. тонн продовольствия
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня из портов Одессы вышли 4 судна с агропродукцией, в том числе и балкер с Пшеницей для Кении. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
Из портов Великой Одессы вышли 4 судна из 129 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Среди них балкер INCE ATLANTIC из 44 тыс. тонн пшеницы для Кении. Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны. Также Кения в перечне стран, в которых поедет гуманитарная пшеница от Украины в рамках программы Grain From Ukraine.
Напомним
Украина экспортировала уже 14,2 млн. тонн агропродукции “зерновым коридором”, за двое суток из украинских портов на Черном море вышли еще семь судов.