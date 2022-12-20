“Зернова ініціатива”: з портів Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис. тонн продовольства

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З портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкер INCE ATLANTIC з 44 тис. тонн пшениці для Кенії. Це вже третє судно з українським зерном для цієї африканської країни. Також Кенія в переліку країн, до яких поїде гуманітарна пшениця від України в рамках програми Grain From Ukraine.

Нагадаємо

Україна експортувала вже 14,2 млн тонн агропродукції “зерновим коридором”, за дві доби з українських портів на Чорному морі вийшли ще сім суден.