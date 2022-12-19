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Україна експортувала 14,2 млн тонн продовольства "зерновим коридором": відправила ще 7 суден

Україна експортувала 14,2 млн тонн продовольства "зерновим коридором": відправила ще 7 суден

Київ • УНН

 • 2689712 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна експортувала вже 14,2 млн тонн агропродукції "зерновим коридором", за дві доби з українських портів на Чорному морі вийшли ще сім суден. Про це повідомляє Мінінфраструктури, пише УНН.

Цитата

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 565 суден, які експортували 14,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - повідомили у відомстві.

Деталі

Як повідомляється, за дві доби у межах "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 7 суден зі 182 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Серед них танкери BOSPHORUS ASIA (30,5) і PRINCESS MANISSA (20,5) з 51 тис. тонн кукурудзи для Тунісу та Лівії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 24 судна. На них завантажують 973 тис. тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються 5 суден під завантаження 104,4 тис. тонн агропродукції, повідомили у Мінінфраструктури.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

Угоду у листопаді продовжили на 120 днів.

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