Украина экспортировала 14,2 млн тонн продовольствия "зерновым коридором": отправила еще 7 судов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина экспортировала уже 14,2 млн тонн агропродукции "зерновым коридором", за двое суток из украинских портов на Черном море вышли еще семь судов. Об этом сообщает Мининфраструктуры, пишет УНН.
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"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 565 судов, которые экспортировали 14,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", - сообщили в ведомстве.
Детали
Как сообщается, за двое суток в рамках "зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 7 судов из 182 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.
Среди них танкеры BOSPHORUS ASIA (30,5) и PRINCESS MANISSA (20,5) из 51 тыс. тонн кукурузы для Туниса и Ливии.
В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 24 судна. На них загружается 973 тыс. тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются 5 судов под загрузку 104,4 тыс. тонн агропродукции, сообщили в Мининфраструктуры.
Дополнение
Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно) на 120 дней, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", " Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.
Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.
Соглашение в ноябре продлили на 120 дней.