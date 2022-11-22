"Зерновая инициатива": вчера три судна покинули украинские порты, — Братчук
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что вчера, 21 ноября, из украинских портов "вышли" три судна по программе "зерновой инициативы", передает УНН.
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«В понедельник три судна покинули украинские порты. Они перевозят 90428 тонн зерна и прочего продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы», – заявил он.
Он добавил, что 76 судов ожидают разрешения на захождение в порты Украины, а также 33 загруженных сухогрузов готовятся к осмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться дальше в пункты назначения.
Напомним
Черноморская зерновая инициатива, которая заработала с 1 августа и разрешает экспорт зерна из портов Украины морем, продлена еще не 120 дней.