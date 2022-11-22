"Зернова ініціатива": учора три судна залишили українські порти, — Братчук

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«У понеділок три судна залишили українські порти. Вони перевозять 90 428 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи», – заявив він.

Він додав, що 76 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 33 завантажені суховантажі готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

Нагадаємо

Чорноморську зернову ініціативу, яка запрацювала з 1 серпня і дозволяє експорт зерна з портів України морем, продовжено ще не 120 днів.