"Зернова ініціатива": учора три судна залишили українські порти, — Братчук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що учора, 21 листопада, з українських портів "вийшли" три судна за програмою "зернової ініціативи", передає УНН.
Цитата
«У понеділок три судна залишили українські порти. Вони перевозять 90 428 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи», – заявив він.
Він додав, що 76 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 33 завантажені суховантажі готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення.
Нагадаємо
Чорноморську зернову ініціативу, яка запрацювала з 1 серпня і дозволяє експорт зерна з портів України морем, продовжено ще не 120 днів.