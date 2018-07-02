В МИД рассказали об ожиданиях от предстоящей встречи Путина и Трампа

"Обычно на этой встрече (Путина и Трампа - ред.) будет идти речь о политзаключенных - это один из вопросов, которые мы всегда ставим первым, потому что это вопрос гуманитарный и это очень важный для нас вопрос. Даже сейчас, во время визита господина Болтона в Москву этот вопрос также был обсужден и об этом также говорилось в ходе его визита в Москву ", - сказала она.

Комментируя "непредсказуемость" Трампа и его недавние призывы присоединить Россию к G7, Зеркаль отметила, что от него можно ожидать и "непредсказуемых, но положительных шагов".



Как сообщал УНН, советник по национальной безопасности посол Джон Болтон заявил, что на встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, американский лидер будет пытаться добиться компромисса по Сирии и вытеснения иранской армии из региона.