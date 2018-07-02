У МЗС розповіли про очікування від майбутньої зустрічі Путіна і Трампа

"Звичайно на цій зустрічі (Путіна і Трампа - ред.) буде йти мова про політв’язнів - це одне з питань, які ми завжди ставимо першим, бо це питання гуманітарне і це дуже важливе для нас питання. Навіть зараз, під час візиту пана Болтона в Москву це питання також було обговорене і про це також йшлось в ході його візиту в Москву", - сказала вона.

Коментуючи "непередбачуваність" Трампа та його нещодавні заклики приєднати Росію до G7, Зеркаль зазначила, що від нього можна очікувати і "непередбачуваних, але позитивних кроків".



Як повідомляв УНН, радник з національної безпеки посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися домогтися компромісу по Сирії та витіснення іранської армії з регіону.