Стала відома головна мета Трампа на переговорах з Путіним

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Радник з національної безпеки посол Джон Болтон заявив, що на зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, американський лідер буде намагатися домогтися компромісу по Сирії та витіснення іранської армії з регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

"Розмова буде проходити віч-навіч, тому, насправді ніхто з нас не знає, які ще питання будуть обговорюватися і як буде на них реагувати Трамп", - додав він.

Як повідомляв УНН, російський президент Володимир Путін і помічник американського лідера з національної безпеки Джон Болтон залишилися кожен при своїй думці після обговорення подій в Україні.

Нагадаємо, Росія і США затвердили місце зустрічі російського і американського президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа.

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