США не пішли на поступки Росії в українському питанні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Російський президент Володимир Путін і помічник американського лідера з національної безпеки Джон Болтон залишилися кожен при своїй думці після обговорення подій в Україні. Про це повідомляє УНН з посилань на CBS.
"Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) був зі мною дуже відвертий і висловлювався ясно. І я відповів, що нам доведеться погодитися з розбіжностями по Україні", - сказав Джон Болтон
Зустріч Болтона і Путіна відбулася 27 червня в Кремлі в розширеному складі і тривала дві години. У переговорах брали участь глава МЗС РФ Сергій Лавров і глава Міноборони Сергій Шойгу, а також посол США в РФ Джон Хантсман.
Як повідомляв УНН, Росія і США затвердили місце зустрічі російського і американського президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа.