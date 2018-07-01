США не пішли на поступки Росії в українському питанні

"Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) був зі мною дуже відвертий і висловлювався ясно. І я відповів, що нам доведеться погодитися з розбіжностями по Україні", - сказав Джон Болтон



Зустріч Болтона і Путіна відбулася 27 червня в Кремлі в розширеному складі і тривала дві години. У переговорах брали участь глава МЗС РФ Сергій Лавров і глава Міноборони Сергій Шойгу, а також посол США в РФ Джон Хантсман.



Як повідомляв УНН, Росія і США затвердили місце зустрічі російського і американського президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа.