США не пошли на уступки России в украинском вопросе

"Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) был со мной предельно откровенен и выражался ясно. И я ответил, что нам придется согласиться с разногласиями по Украине", - сказал Джон Болтон



Встреча Болтона и Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.



Как сообщал УНН, Россия и США утвердили место встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.