США не пошли на уступки России в украинском вопросе

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10 марта, 00:20 • 76564 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103527 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118942 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138968 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182474 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Российский президент Владимир Путин и помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылокой на CBS.

"Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) был со мной предельно откровенен и выражался ясно. И я ответил, что нам придется согласиться с разногласиями по Украине", - сказал Джон Болтон

Встреча Болтона и Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.

Как сообщал УНН, Россия и США утвердили место встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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