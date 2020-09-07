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Вашингтон Пост

Зеркаль объяснила, как Украина "становится частью европейского рынка природного газа"

Киев • УНН

 • 18312 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украина является единственной страной вне зоны ЕС, куда объемы закачки газа растут быстрее, чем в среднем по Европе. Об этом в Facebook написала советник главы правления Нафтогаза Елена Зеркаль, передает УНН.

Зеркаль объяснила, как Украина "становится частью европейского рынка природного газа"

"Пока Европейская Комиссия думает над правовой позиции по интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, реальная интеграция уже происходит. Драйвером интеграции при этом выступает фактор не политический, а экономический. Украина де-факто становится частью европейского рынка природного газа", - написала представительница компании.

По ее словам, украинские газохранилища уже пользуются такие мировые трейдеры как Shell, Engie и RWЕ и спрос продолжает расти.

"Украина является единственной страной в категории "вне зоны ЕС", куда объемы закачки газа растут быстрее, чем в среднем по Европе (согласно данным Gas Infrastructure Europe). Сегодня наши хранилища заполнены на 84% - всего за время независимости - и европейские компании продолжают закачивать у них газ", - сообщила она.

Также Зеркаль отметила, что росту доверия западных трейдеров к нашим газохранилищам способствуют как приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС, так и предложение с нашей стороны новых услуг и продуктов.

Кроме того, виртуальный реверсный поток на украинском-словацкой границе и более привлекательный таможенный режим в Украине продолжают побуждать трейдеров в Европе активно использовать украинские газовые хранилища.

"Именно так и должны проходить интеграционные процессы - постепенно мы становимся интересными и привлекательными для европейского бизнеса, который точно знает, как добиваться результата в общении с европейскими бюрократическими структурами", - добавила она.

Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 5 сентября увеличился до 26,069 млрд куб. м.

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