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Україна накопичила у ПСГ вже 26 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 5 вересня збільшився до 26,069 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ “Оператор ГТС України”.

Україна накопичила у ПСГ вже 26 млрд куб. м газу

За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 87,71 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.

При цьому в даних за 5 вересня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, влітку цього року ціни на газ для населення почали знову зростати.

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